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150 1346-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Carina E/Corolla AE100 1.3/1.6 92-98 артикул 1501346SX STELLOX в Алматы

1501346SX STELLOX 150 1346-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Carina E/Corolla AE100 1.3/1.6 92-98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501346SX
Наименование 150 1346-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Carina E/Corolla AE100 1.3/1.6 92-98
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки [мм] 56
Наружный диаметр [мм] 83

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1346-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Carina E/Corolla AE100 1.3/1.6 92-98 производителя STELLOX с артикулом 1501346SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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