|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501289SX
|Наименование
|150 1289-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vectra Astra 1.8-2.5 95>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|33
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|25
|Диаметр прокладки [мм]
|52
|Наружный диаметр [мм]
|90
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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