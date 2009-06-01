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150 1280-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Daewoo Matiz 0.8 98> артикул 1501280SX STELLOX в Алматы

1501280SX STELLOX 150 1280-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Daewoo Matiz 0.8 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501280SX
Наименование 150 1280-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Daewoo Matiz 0.8 98>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 23
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 19
Диаметр прокладки [мм] 46

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12
CHEVROLET SPARK 0.8 2009.06 - Выпускается
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Если хотите купить 150 1280-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Daewoo Matiz 0.8 98> производителя STELLOX с артикулом 1501280SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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