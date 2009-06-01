|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501280SX
|Наименование
|150 1280-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Daewoo Matiz 0.8 98>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|23
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|19
|Диаметр прокладки [мм]
|46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
0.8 LPG
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
MATIZ (M200, M250)
1.0
2005.03 - 2013.12
CHEVROLET
SPARK
0.8
2009.06 - Выпускается
CHEVROLET
SPARK
1.0 SX
2009.06 - Выпускается
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