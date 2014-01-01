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150 1241-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A3 1.6 96>, VW Golf 1.4-1.9SDi 97> артикул 1501241SX STELLOX в Алматы

1501241SX STELLOX 150 1241-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A3 1.6 96>, VW Golf 1.4-1.9SDi 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501241SX
Наименование 150 1241-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A3 1.6 96>, VW Golf 1.4-1.9SDi 97>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 53
Наружный диаметр [мм] 81

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1241-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A3 1.6 96>, VW Golf 1.4-1.9SDi 97> производителя STELLOX с артикулом 1501241SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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