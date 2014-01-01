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150 1201-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Ford Mondeo 1.8/2.0 93> артикул 1501201SX STELLOX в Алматы

1501201SX STELLOX 150 1201-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Ford Mondeo 1.8/2.0 93>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501201SX
Наименование 150 1201-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Ford Mondeo 1.8/2.0 93>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 57

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1201-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Ford Mondeo 1.8/2.0 93> производителя STELLOX с артикулом 1501201SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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