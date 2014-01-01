|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501171SX
|Наименование
|150 1171-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Pride/Mazda 121 1.1/1.3 16V 90>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|24
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|19
|Диаметр прокладки [мм]
|52
|Диаметр шарнира [мм]
|68,5
|Длина [мм]
|136,5
|Размер резьбы
|M20x1,5
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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