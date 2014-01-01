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150 1171-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Pride/Mazda 121 1.1/1.3 16V 90> артикул 1501171SX STELLOX в Алматы

1501171SX STELLOX 150 1171-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Pride/Mazda 121 1.1/1.3 16V 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501171SX
Наименование 150 1171-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Pride/Mazda 121 1.1/1.3 16V 90>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 24
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 19
Диаметр прокладки [мм] 52
Диаметр шарнира [мм] 68,5
Длина [мм] 136,5
Размер резьбы M20x1,5
Материал пыльника NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1171-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Pride/Mazda 121 1.1/1.3 16V 90> производителя STELLOX с артикулом 1501171SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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