menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90> артикул 1501163SX STELLOX в Алматы

1501163SX STELLOX 150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501163SX
Наименование 150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 55
Диаметр шарнира [мм] 81
Длина [мм] 163,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой, с пыльником
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ABS
Размер резьбы M22x1,5

С этим товаром покупают...

AUTO-GUR AGA500

ПРОКЛАДКА ПРОБКИ СЛИВНОЙ 500

HSB HP5014

Колодки тормозные дисковые передние к-т

STARKE 159654

ШРУС NISSAN ALMERA I (N15) без ABS
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90> производителя STELLOX с артикулом 1501163SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0