|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501163SX
|Наименование
|150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|55
|Диаметр шарнира [мм]
|81
|Длина [мм]
|163,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой, с пыльником
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей без ABS
|Размер резьбы
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1163-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Sunny 1.3-2.0D 90> производителя STELLOX с артикулом 1501163SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита