menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1147-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Galant 1.8i/2.0i/1.8TD 87-96 артикул 1501147SX STELLOX в Алматы

1501147SX STELLOX 150 1147-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Galant 1.8i/2.0i/1.8TD 87-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501147SX
Наименование 150 1147-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Galant 1.8i/2.0i/1.8TD 87-96
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки [мм] 54
Наружный диаметр [мм] 83
Размер резьбы M22 x 1,5
Материал пыльника резина

С этим товаром покупают...

AYWIPARTS AW1510172

ШРУС наружный

AYWIPARTS AW1310254LR

Рулевой наконечник L/R

STELLOX 5772008ASX

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

JUST DRIVE JCT0033A

ШРУС ВНЕШНИЙ JCV-NI60A42

AUTOFREN D9093

Пыльник рулевой рейки лев
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1147-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Galant 1.8i/2.0i/1.8TD 87-96 производителя STELLOX с артикулом 1501147SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0