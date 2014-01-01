|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501147SX
|Наименование
|150 1147-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Galant 1.8i/2.0i/1.8TD 87-96
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
|Диаметр прокладки [мм]
|54
|Наружный диаметр [мм]
|83
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Материал пыльника
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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