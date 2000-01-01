|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501140SX
|Наименование
|150 1140-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 100/A6 1.8-2.6 90-97
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|38
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|59
|Число зубцов кольца ABS
|45
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|73,5
|Диаметр шарнира [мм]
|88
|Длина [мм]
|94,6
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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