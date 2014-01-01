menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1112-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 80/90 1.6-2.3 86-96 артикул 1501112SX STELLOX в Алматы

1501112SX STELLOX 150 1112-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 80/90 1.6-2.3 86-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501112SX
Наименование 150 1112-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 80/90 1.6-2.3 86-96
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 33
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 53
Число зубцов кольца ABS 45
Наружный диаметр [мм] 88

С этим товаром покупают...

SAT STAU223950

Радиатор отопителя салона

CORTECO 21652524

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

DELPHI BK409

Комплект подшипника ступицы колеса

STELLOX 5601430SX

Тяга / стойка, стабилизатор

FENOX BJ12007

Несущий / направляющий шарнир
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1112-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Audi 80/90 1.6-2.3 86-96 производителя STELLOX с артикулом 1501112SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0