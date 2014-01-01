|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1500012SX
|Наименование
|150 0012-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Honda Accord/Prelude 2.0 85>/Civic 1.6 <95
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Диаметр прокладки [мм]
|55
|Наружный диаметр [мм]
|87
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Материал пыльника
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 0012-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Honda Accord/Prelude 2.0 85>/Civic 1.6 <95 производителя STELLOX с артикулом 1500012SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита