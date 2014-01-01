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150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87 артикул 150000BSX STELLOX в Алматы

150000BSX STELLOX 150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 150000BSX
Наименование 150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 158,4
Толщина [мм] 19,8
Высота [мм] 57
Тормозная установка Ate-Teves
Вес [кг] 1,653

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87 производителя STELLOX с артикулом 150000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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