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/ Stellox 150000BSX 150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87

150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87 артикул 150000BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 150000BSX Наименование 150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87 Сторона установки передний мост Длина [мм] 158,4 Толщина [мм] 19,8 Высота [мм] 57 Тормозная установка Ate-Teves Вес [кг] 1,653 показать еще С этим товаром покупают... STELLOX 166000BSX Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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