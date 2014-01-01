|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|150000BSX
|Наименование
|150 000B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ BMW E28 1.8-3.5/2.4D/TD 81-87
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|158,4
|Толщина [мм]
|19,8
|Высота [мм]
|57
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|Вес [кг]
|1,653
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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