|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1498036SX
|Наименование
|14-98036-SX_пыльник рейки рулевой!\ Toyota Land Cruiser UZJ100/HDJ100 98>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|20
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|55
|Высота [мм]
|181
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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