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148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01> артикул 148100SX STELLOX в Алматы

148100SX STELLOX 148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 148100SX
Наименование 148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 38
Диаметр [мм] 203

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01> производителя STELLOX с артикулом 148100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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