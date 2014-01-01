|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|148100SX
|Наименование
|148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|38
|Диаметр [мм]
|203
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 148 100-SX_=4137.00=673SBS=FSB635!колодки барабанные\ Ford Fiesta 1.3i-1.4TDCi 01> производителя STELLOX с артикулом 148100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита