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14-73005-SX_пыльник рейки рулевой! с г/у\ Daewoo Kalos 02> артикул 1473005SX STELLOX в Алматы

1473005SX STELLOX 14-73005-SX_пыльник рейки рулевой! с г/у\ Daewoo Kalos 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1473005SX
Наименование 14-73005-SX_пыльник рейки рулевой! с г/у\ Daewoo Kalos 02>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 11
Внутренний диаметр 2 (мм) 38
Оснащение / оборудование для автомобилей с гидравлическим усилителем руля
Высота [мм] 203

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 2008.04 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.4 2008.04 - Выпускается

Если хотите купить 14-73005-SX_пыльник рейки рулевой! с г/у\ Daewoo Kalos 02> производителя STELLOX с артикулом 1473005SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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