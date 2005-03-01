|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1473005SX
|Наименование
|14-73005-SX_пыльник рейки рулевой! с г/у\ Daewoo Kalos 02>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|11
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|38
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с гидравлическим усилителем руля
|Высота [мм]
|203
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.4
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.4
2008.04 - Выпускается
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