|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1472009SX
|Наименование
|14-72009-SX_пыльник рейки рулевой!\ Mitsubishi L300 86-94
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|11
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|43
|Длина [мм]
|188
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 14-72009-SX_пыльник рейки рулевой!\ Mitsubishi L300 86-94 производителя STELLOX с артикулом 1472009SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита