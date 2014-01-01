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Комплект тормозных колодок артикул 147100SX STELLOX в Алматы

147100SX STELLOX Комплект тормозных колодок
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 147100SX
Наименование Комплект тормозных колодок
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 35
Диаметр [мм] 230

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок производителя STELLOX с артикулом 147100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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