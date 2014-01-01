|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|146101SX
|Наименование
|Комплект тормозных колодок
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|42
|Диаметр [мм]
|228,6
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с рычагом
|проверочное значение
|E9-90R-02.7046
|Тормозная установка
|Bendix
|Вес [кг]
|2,051
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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