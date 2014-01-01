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146 020-SX_=135 20=571462B !колодки дисковые з.\ Audi 80/90/100/A4/A6/A8 <98 артикул 146020SX STELLOX в Алматы

146020SX STELLOX 146 020-SX_=135 20=571462B !колодки дисковые з.\ Audi 80/90/100/A4/A6/A8 <98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 146020SX
Наименование 146 020-SX_=135 20=571462B !колодки дисковые з.\ Audi 80/90/100/A4/A6/A8 <98
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 87
Толщина [мм] 17
Высота [мм] 67
Вес [кг] 0,76
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01023/052

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 146 020-SX_=135 20=571462B !колодки дисковые з.\ Audi 80/90/100/A4/A6/A8 <98 производителя STELLOX с артикулом 146020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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