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146 000-SX_=135 00=FDB222 !колодки дисковые з.\ Audi 80/100/A4/A6/A8 <00, Fiat Croma 1.6-2.5TD 85-96 артикул 146000SX STELLOX в Алматы

146000SX STELLOX 146 000-SX_=135 00=FDB222 !колодки дисковые з.\ Audi 80/100/A4/A6/A8 <00, Fiat Croma 1.6-2.5TD 85-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 146000SX
Наименование 146 000-SX_=135 00=FDB222 !колодки дисковые з.\ Audi 80/100/A4/A6/A8 <00, Fiat Croma 1.6-2.5TD 85-96
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 87
Толщина [мм] 16,5
Высота [мм] 66,8
Вес [кг] 0,851
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01023/052

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 146 000-SX_=135 00=FDB222 !колодки дисковые з.\ Audi 80/100/A4/A6/A8 <00, Fiat Croma 1.6-2.5TD 85-96 производителя STELLOX с артикулом 146000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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