|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|146000SX
|Наименование
|146 000-SX_=135 00=FDB222 !колодки дисковые з.\ Audi 80/100/A4/A6/A8 <00, Fiat Croma 1.6-2.5TD 85-96
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|87
|Толщина [мм]
|16,5
|Высота [мм]
|66,8
|Вес [кг]
|0,851
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01023/052
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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