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14-51004-SX_пыльник рейки рулевой!\ Hyundai Getz 02> артикул 1451004SX STELLOX в Алматы

1451004SX STELLOX 14-51004-SX_пыльник рейки рулевой!\ Hyundai Getz 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1451004SX
Наименование 14-51004-SX_пыльник рейки рулевой!\ Hyundai Getz 02>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 13,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 47
Высота [мм] 197

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12

Если хотите купить 14-51004-SX_пыльник рейки рулевой!\ Hyundai Getz 02> производителя STELLOX с артикулом 1451004SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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