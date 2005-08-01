|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1451004SX
|Наименование
|14-51004-SX_пыльник рейки рулевой!\ Hyundai Getz 02>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|13,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|47
|Высота [мм]
|197
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
1.4 GL
2005.11 - 2010.11
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.1
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi GLS
2005.08 - 2010.12
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