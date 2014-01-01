|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145062BSX
|Наименование
|145 062B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ VW Golf/Vento 2.8i VR6 91-98
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|19,4
|Высота [мм]
|69,6
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной, с винтами
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами, с пружиной
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|220
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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