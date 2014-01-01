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/ Stellox 145062BSX 145 062B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ VW Golf/Vento 2.8i VR6 91-98

145 062B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ VW Golf/Vento 2.8i VR6 91-98 артикул 145062BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 145062BSX Наименование 145 062B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ VW Golf/Vento 2.8i VR6 91-98 Сторона установки передний мост Длина [мм] 119,3 Толщина [мм] 19,4 Высота [мм] 69,6 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной, с винтами Количество датчиков износа [на ось] 2 Датчик износа вкл. датчик износа Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами, с пружиной Длина предупреждающего контакта [мм] 220 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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