|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145042SX
|Наименование
|145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|19,4
|Высота [мм]
|69,6
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,507
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/037
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|225
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96 производителя STELLOX с артикулом 145042SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита