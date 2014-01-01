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145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96 артикул 145042SX STELLOX в Алматы

145042SX STELLOX 145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145042SX
Наименование 145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 19,4
Высота [мм] 69,6
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,507
Датчик износа вкл. датчик износа
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/037
Длина предупреждающего контакта [мм] 225

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 042-SX_=134 42=FDB954 !колодки дисковые п.\ Audi A4 1.6/1.9TD 95>,VW Passat 1.8-2.0/1.9TDi 88-96 производителя STELLOX с артикулом 145042SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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