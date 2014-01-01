|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145012SX
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|118,9
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|69,5
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/128
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|240
|Вес [кг]
|1,303
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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