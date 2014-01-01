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145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89 артикул 145010SX STELLOX в Алматы

145010SX STELLOX 145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 145010SX
Наименование 145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 119,3
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 69,6
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01022/127
Вес [кг] 1,288

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89 производителя STELLOX с артикулом 145010SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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Популярные

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