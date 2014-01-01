|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145010SX
|Наименование
|145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|69,6
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/127
|Вес [кг]
|1,288
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 145 010-SX_=134 10=FDB413 !колодки дисковые п.\ Audi 90 2.0/2.2/1.6TD 84-87,VW Golf GTi 1.8 86-89 производителя STELLOX с артикулом 145010SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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