|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|145002SX
|Наименование
|145 002-SX_=134 02=FDB343 !колодки дисковые п.\ Audi 80 1.6-1.9TDi 86-96/100 1.8-2.5TD 82-90
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|119,3
|Толщина [мм]
|19,4
|Высота [мм]
|69,6
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,463
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01022/036
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|225
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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