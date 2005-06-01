|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1417172SX
|Наименование
|14-17172-SX_пыльник рейки рулевой!\ Renault Clio/Megan 1.2-3.0/1.9D/TDi 96>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|12
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|40
|Длина [мм]
|170
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (B/CB3M)
2005.06 - 2010.12
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