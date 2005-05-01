|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1417163SX
|Наименование
|14-17163-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Galaxy, VW Sharan 1.8T/1.9TDi/2.0-2.8i 95>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
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