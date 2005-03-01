|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1417147SX
|Наименование
|14-17147-SX_пыльник рейки рулевой!\ BMW E60/E65/X5 2.0i-6.0i/3.0D/4.5D 01>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|12
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|67
|Высота [мм]
|213
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
5 (E60)
525 xi
2007.09 - 2010.02
BMW
5 (E60)
530 xd
2007.09 - 2010.02
BMW
5 Touring (E61)
525 xi
2007.07 - 2010.08
BMW
5 Touring (E61)
530 xd
2007.07 - 2010.08
BMW
5 Touring (E61)
530 xi
2007.07 - 2010.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 Ld
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
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