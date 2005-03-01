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14-17147-SX_пыльник рейки рулевой!\ BMW E60/E65/X5 2.0i-6.0i/3.0D/4.5D 01> артикул 1417147SX STELLOX в Алматы

1417147SX STELLOX 14-17147-SX_пыльник рейки рулевой!\ BMW E60/E65/X5 2.0i-6.0i/3.0D/4.5D 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1417147SX
Наименование 14-17147-SX_пыльник рейки рулевой!\ BMW E60/E65/X5 2.0i-6.0i/3.0D/4.5D 01>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 12
Внутренний диаметр 2 (мм) 67
Высота [мм] 213

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 5 (E60) 525 xi 2007.09 - 2010.02
BMW 5 (E60) 530 xd 2007.09 - 2010.02
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007.07 - 2010.08
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.07 - 2010.08
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.07 - 2010.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08

Если хотите купить 14-17147-SX_пыльник рейки рулевой!\ BMW E60/E65/X5 2.0i-6.0i/3.0D/4.5D 01> производителя STELLOX с артикулом 1417147SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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