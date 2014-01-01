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14-17143-SX_пыльник рейки рулевой!\ Audi A4 1.6-2.8 95-00 артикул 1417143SX STELLOX в Алматы

1417143SX STELLOX 14-17143-SX_пыльник рейки рулевой!\ Audi A4 1.6-2.8 95-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1417143SX
Наименование 14-17143-SX_пыльник рейки рулевой!\ Audi A4 1.6-2.8 95-00
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 65
Внутренний диаметр 2 (мм) 65
Высота [мм] 141

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14-17143-SX_пыльник рейки рулевой!\ Audi A4 1.6-2.8 95-00 производителя STELLOX с артикулом 1417143SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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