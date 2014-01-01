|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1417141SX
|Наименование
|14-17141-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Mondeo 1.6-2.0i 93>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|17
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|58
|Высота [мм]
|215
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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