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14-17141-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Mondeo 1.6-2.0i 93> артикул 1417141SX STELLOX в Алматы

1417141SX STELLOX 14-17141-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Mondeo 1.6-2.0i 93>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1417141SX
Наименование 14-17141-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Mondeo 1.6-2.0i 93>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 17
Внутренний диаметр 2 (мм) 58
Высота [мм] 215

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14-17141-SX_пыльник рейки рулевой!\ Ford Mondeo 1.6-2.0i 93> производителя STELLOX с артикулом 1417141SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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