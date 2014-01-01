|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|140100SX
|Наименование
|140 100-SX_=4129.00=442 SBS=FSB240 !колодки барабанные\ Lada Samara 1.1-1.5 85>/110-112 1.5 95>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|40
|Диаметр [мм]
|200
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
|Тормозная установка
|FIAT
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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