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139 100-SX_=4128.00=K3394-01 !колодки барабанные\ Mazda 323 1.4-2.0TD 98> артикул 139100SX STELLOX в Алматы

139100SX STELLOX 139 100-SX_=4128.00=K3394-01 !колодки барабанные\ Mazda 323 1.4-2.0TD 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 139100SX
Наименование 139 100-SX_=4128.00=K3394-01 !колодки барабанные\ Mazda 323 1.4-2.0TD 98>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 36
Диаметр [мм] 200

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 139 100-SX_=4128.00=K3394-01 !колодки барабанные\ Mazda 323 1.4-2.0TD 98> производителя STELLOX с артикулом 139100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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