|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1201400SX
|Наименование
|Поликлиновой ремень
|Длина [мм]
|1400
|Количество ребер
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
CORSA D (S07)
1.0 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi
2009.02 - 2012.12
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