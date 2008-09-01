|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1200176SX
|Наименование
|12-00176-SX_рессора задн.! 58 568 13\ MB Sprinter 509-518CDI 5.0T 3-лист. (2+1) 07>
|Сторона установки
|Задний мост
|Количество листов рессоры
|3
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|740/755
|Форма пружины
|листовая рессора
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
513 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
516 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Автобус (B906)
519 CDI (906.655, 906.657)
2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
524 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
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