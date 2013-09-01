|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1200175SX
|Наименование
|12-00175-SX_рессора пер. пластик.! 56 568 00\MB Sprinter 408D-414D 95-00/413CDI-416CDI 1-лист. 95-06
|Форма пружины
|параболическая рессора
|Сторона установки
|передний мост
|Количество листов рессоры
|1
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|650/650
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
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