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12-00175-SX_рессора пер. пластик.! 56 568 00\MB Sprinter 408D-414D 95-00/413CDI-416CDI 1-лист. 95-06 артикул 1200175SX STELLOX в Алматы

12-00175-SX_рессора пер. пластик.! 56 568 00\MB Sprinter 408D-414D 95-00/413CDI-416CDI 1-лист. 95-06
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1200175SX
Наименование 12-00175-SX_рессора пер. пластик.! 56 568 00\MB Sprinter 408D-414D 95-00/413CDI-416CDI 1-лист. 95-06
Форма пружины параболическая рессора
Сторона установки передний мост
Количество листов рессоры 1
Длина 1 / длина 2 [мм] 650/650

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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909) 411 CDI (909.843) 2013.09 - Выпускается

Если хотите купить 12-00175-SX_рессора пер. пластик.! 56 568 00\MB Sprinter 408D-414D 95-00/413CDI-416CDI 1-лист. 95-06 производителя STELLOX с артикулом 1200175SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Популярные

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