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12-00074-SX_рессора задн.! 58 568 09\ MB Sprinter 308-316CDI GVW 3.5T 1 лист. 95-06 артикул 1200074SX STELLOX в Алматы

1200074SX STELLOX 12-00074-SX_рессора задн.! 58 568 09\ MB Sprinter 308-316CDI GVW 3.5T 1 лист. 95-06
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1200074SX
Наименование 12-00074-SX_рессора задн.! 58 568 09\ MB Sprinter 308-316CDI GVW 3.5T 1 лист. 95-06
Форма пружины параболическая рессора
Сторона установки Задний мост
Количество листов рессоры 1
Ширина [мм] 70
Длина 1 / длина 2 [мм] 740/755
Толщина [мм] 25
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 12-00074-SX_рессора задн.! 58 568 09\ MB Sprinter 308-316CDI GVW 3.5T 1 лист. 95-06 производителя STELLOX с артикулом 1200074SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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