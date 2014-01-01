|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1200074SX
|Наименование
|12-00074-SX_рессора задн.! 58 568 09\ MB Sprinter 308-316CDI GVW 3.5T 1 лист. 95-06
|Форма пружины
|параболическая рессора
|Сторона установки
|Задний мост
|Количество листов рессоры
|1
|Ширина [мм]
|70
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|740/755
|Толщина [мм]
|25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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