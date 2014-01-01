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12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06 артикул 1200020SX STELLOX в Алматы

1200020SX STELLOX 12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1200020SX
Наименование 12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06
Форма пружины параболическая рессора
Сторона установки Задний мост
Количество листов рессоры 1
Длина 1 / длина 2 [мм] 698/672
Ширина [мм] 60

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06 производителя STELLOX с артикулом 1200020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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