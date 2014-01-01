|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1200020SX
|Наименование
|12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06
|Форма пружины
|параболическая рессора
|Сторона установки
|Задний мост
|Количество листов рессоры
|1
|Длина 1 / длина 2 [мм]
|698/672
|Ширина [мм]
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 12-00020-SX_рессора задн.! 58 275 03\ Ford Transit 260/280/300 SWB FWD 1-лист. 00-06 производителя STELLOX с артикулом 1200020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита