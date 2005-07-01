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1199 001-SX_=1188 01=FDB1882 [44060EB325] !колодки дисковые з.\ Nissan Pathfinder 2.5D 05> артикул 1199001SX STELLOX в Алматы

1199001SX STELLOX 1199 001-SX_=1188 01=FDB1882 [44060EB325] !колодки дисковые з.\ Nissan Pathfinder 2.5D 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1199001SX
Наименование 1199 001-SX_=1188 01=FDB1882 [44060EB325] !колодки дисковые з.\ Nissan Pathfinder 2.5D 05>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 110,7
Толщина [мм] 15,7
Высота [мм] 41
Тормозная установка Tokico
проверочное значение E990R-01118/1303
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 1
Вес [кг] 0,828

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
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NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается

Если хотите купить 1199 001-SX_=1188 01=FDB1882 [44060EB325] !колодки дисковые з.\ Nissan Pathfinder 2.5D 05> производителя STELLOX с артикулом 1199001SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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