|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1199001SX
|Наименование
|1199 001-SX_=1188 01=FDB1882 [44060EB325] !колодки дисковые з.\ Nissan Pathfinder 2.5D 05>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|110,7
|Толщина [мм]
|15,7
|Высота [мм]
|41
|Тормозная установка
|Tokico
|проверочное значение
|E990R-01118/1303
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|1
|Вес [кг]
|0,828
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
3.0 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
4.0 4WD
2005.09 - Выпускается
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