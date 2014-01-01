|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198190SX
|Наименование
|11-98190-SX_отбойник амортизатора переднего!\ Audi A4/Avant 08>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,07
|необходимое количество
|2
|Толщина 1 [мм]
|81
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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