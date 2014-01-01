|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198184SX
|Наименование
|11-98184-SX_отбойник амортизатора переднего!\ Audi A4/A6, VW Passat 96>
|Сторона установки
|передний мост
|Толщина 1 [мм]
|77
|Вес [кг]
|0,08
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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