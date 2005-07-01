|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198179SX
|Наименование
|11-98179-SX_отбойник амортизатора заднего!\BMW E83 2.0-3.0i/2.0d-3.0d 04-10
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,07
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.5 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 18 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 35 d
2005.07 - 2008.08
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