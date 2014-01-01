|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198176SX
|Наименование
|11-98176-SX_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A4 1.6-2.8/1.9TDi/2.5TDi 95-01
|Вес [кг]
|0,1
|необходимое количество
|2
|Толщина 1 [мм]
|134
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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