|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198159SX
|Наименование
|11-98159-SX_отбойник амортизатора переднего!\ Opel Omega 94-03
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,047
|необходимое количество
|2
|Толщина 1 [мм]
|28
|Внутренний диаметр
|27
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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