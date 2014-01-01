|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198148SX
|Наименование
|11-98148-SX_отбойник амортизатора заднего!\ Opel Vectra B 1.6-2.5/1.7TD/2.0DTi 95>
|Вес [кг]
|0,076
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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