|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198120SX
|Наименование
|11-98120-SX_отбойник амортизатора заднего!\ VW Passat Variant 88-96
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,18
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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