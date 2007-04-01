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11-98111-SX_отбойник-пыльник амортизатора пер.!\ Renault Logan 1.4/1.6/1.5DCi 04> артикул 1198111SX STELLOX в Алматы

1198111SX STELLOX 11-98111-SX_отбойник-пыльник амортизатора пер.!\ Renault Logan 1.4/1.6/1.5DCi 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1198111SX
Наименование 11-98111-SX_отбойник-пыльник амортизатора пер.!\ Renault Logan 1.4/1.6/1.5DCi 04>
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 19
Материал резина
Вес [кг] 0,170
необходимое количество 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN II универсал (K8_) 1.5 dCi 2013.12 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi (KS04, KS1L) 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 (L8A9, L8J0) 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F) 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V 2013.11 - Выпускается

Если хотите купить 11-98111-SX_отбойник-пыльник амортизатора пер.!\ Renault Logan 1.4/1.6/1.5DCi 04> производителя STELLOX с артикулом 1198111SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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