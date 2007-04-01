|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198111SX
|Наименование
|11-98111-SX_отбойник-пыльник амортизатора пер.!\ Renault Logan 1.4/1.6/1.5DCi 04>
|Сторона установки
|передний мост
|Внутренний диаметр
|19
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,170
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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