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1198 002-SX_=1187 02 !колодки дисковые з.\ VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02> артикул 1198002SX STELLOX в Алматы

1198002SX STELLOX 1198 002-SX_=1187 02 !колодки дисковые з.\ VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1198002SX
Наименование 1198 002-SX_=1187 02 !колодки дисковые з.\ VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 141,5
Толщина [мм] 19
Высота [мм] 50,9
Длина 2 [мм] 141
Высота 2 [мм] 53,9
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E990R-01118/1355
Датчик износа вкл. датчик износа
Длина предупреждающего контакта [мм] 247
Вес [кг] 1,54
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается

Если хотите купить 1198 002-SX_=1187 02 !колодки дисковые з.\ VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02> производителя STELLOX с артикулом 1198002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Грузовые

Грузовые
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Каталог TecDoc

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Оригинальные

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Акция
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