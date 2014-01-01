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1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02> артикул 1198002BSX STELLOX в Алматы

1198002BSX STELLOX 1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1198002BSX
Наименование 1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 141,5
Толщина [мм] 19
Высота [мм] 53,9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02> производителя STELLOX с артикулом 1198002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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