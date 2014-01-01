|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1198002BSX
|Наименование
|1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|141,5
|Толщина [мм]
|19
|Высота [мм]
|53,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 1198 002B-SX_колодки дисковые задн.!с антискр. пл.\VW Touareg 2.5TD/3.2/4.2/5.0, Porsche Cayenne 02> производителя STELLOX с артикулом 1198002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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