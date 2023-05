Главная /

119 480-SX_щётка стеклоочист.! универс.каркасн. 480mm/19'\ Audi,Fiat,Ford,Honda,KIA,Mazda,MB,Opel,VW артикул 119480SX STELLOX в Алматы

Автомобиль Год BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013.08 - 2018.07 BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2013.08 - 2018.07 BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014.08 - 2019.07 BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 2019.07 BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014.08 - 2019.07 BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 - 2019.07 BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014.08 - 2019.07 BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014.08 - 2019.07 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005.03 - Выпускается CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005.03 - Выпускается CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005.03 - Выпускается CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005.03 - Выпускается CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D 2005.03 - Выпускается CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 2010.12 CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V 2005.11 - 2010.12 CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 2012.01 - Выпускается CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 2012.01 - Выпускается CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 2005.03 - 2011.12 CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 2011.02 - Выпускается CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011.02 - Выпускается CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 - Выпускается CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2011.02 - Выпускается CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6 2005.03 - 2009.03 CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6 2005.03 - 2009.03 CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 2005.03 - 2009.03 CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 2005.03 - 2009.03 HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 2012.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010.11 - 2011.12 HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 2010.11 - 2011.12 KIA CERATO III седан (YD) 1.6 MPi 2016.07 - Выпускается KIA CERATO III седан (YD) 2.0 MPi 2016.07 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 2.0 2010.01 - Выпускается KIA CERATO KOUP III (YD) 2.0 MPi 2013.12 - Выпускается KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA MOHAVE (HM) 3.8 4WD 2008.06 - Выпускается KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2009.11 - 2015.12 KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2009.11 - 2015.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL I (AM) 1.6 GDI 2009.02 - 2011.12 KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 2014.02 - Выпускается KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 2014.02 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 2017.10 - Выпускается LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 2017.10 - Выпускается LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2006.05 - 2012.06 MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12 MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12 NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 2010.03 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 3.0 dCi 2010.03 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x4 2008.04 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 2005.09 - Выпускается NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) 2006.02 - 2009.07 OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 (F69) 2007.09 - 2009.12 OPEL ASTRA G Хэтчбэк (T98) 1.4 (F08, F48) 2007.09 - 2009.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.8 (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.9 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 2005.09 - 2008.12 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) 2005.08 - 2008.08 OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 2005.08 - 2006.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.6 (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.8 (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.9 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2005.08 - 2008.10 OPEL VECTRA C универсал (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 2005.08 - 2008.10 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) 2007.10 - 2015.12 RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 2007.10 - 2015.12 SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03 SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI 2005.10 - 2008.03 SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 16V 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12 SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 TDI 2005.10 - 2007.12 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12 SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 2006.11 - Выпускается SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 2006.11 - Выпускается SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 2006.11 - Выпускается SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 2006.11 - Выпускается SSANGYONG ACTYON I 2.3 2006.11 - Выпускается SSANGYONG ACTYON II 2.0 2012.08 - Выпускается SSANGYONG ACTYON II 2.0 4x4 2012.08 - Выпускается SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 2012.08 - Выпускается SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 4x4 2012.08 - Выпускается SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi 4x4 2012.08 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 2012.01 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 2007.04 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 2007.04 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 2007.04 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 2007.04 - Выпускается SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.3 4WD 2007.04 - Выпускается SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.3 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 2010.01 - 2014.12 SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4x4 2010.01 - 2014.12 SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 2005.06 - 2008.05 SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 2005.06 - 2008.05 SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416) 2005.10 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,... 2005.10 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420) 2005.10 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.4 Привод на все колеса (JB424) 2005.10 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.4 Привод на все колеса (JT424, JB424) 2005.10 - Выпускается SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Привод на все колеса (TDB4, JT632, JB632) 2005.10 - Выпускается SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 4x4 (A6B 424) 2010.10 - Выпускается SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 (A6B 424) 2010.10 - Выпускается SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 2005.01 - 2007.08 SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 4WD 2005.01 - 2007.08 TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006.01 - 2011.09 TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006.01 - 2011.09 TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) 2006.01 - 2011.09 TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02 TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02 TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD (RZN215, KUN50) 2009.08 - 2015.05 TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05 TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) 2005.03 - 2015.05 TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05 TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16) 2005.03 - 2015.05

Если хотите купить 119 480-SX_щётка стеклоочист.! универс.каркасн. 480mm/19'\ Audi,Fiat,Ford,Honda,KIA,Mazda,MB,Opel,VW производителя STELLOX с артикулом 119480SX в городе г.Алматы

